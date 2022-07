Salerno, foto trappole e video sorveglianza per stanare i furbetti del sacchetto Posizionate lungo le strade e nei luoghi di elevato valore ambientale

Nuovi metodi per stanare gli incivili del sacchetto a Salerno. A comunicarli è l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella che in un post sulla sua pagina Facebook scrive: "La giunta comunale di oggi ha approvato, su mia proposta, l’indirizzo per l’istituzione di servizio di video sorveglianza specifico per i reati ambientali. Con questo provvedimento si intende avviare un progetto sperimentale per il contrasto alla pratica di abbandono di rifiuti con l’ausilio di fototrappole ed accessori informatici". Saranno posizionate lungo le strade del comune e nelle pertinenze, ma anche in aree di elevato valore ambientale dove vengono abbandonati rifiuti, anche speciali.