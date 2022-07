Salerno, ripulita dai volontari di Voglio un Mondo Pulito la metro di Mercatello Nella stazione trovati oltre 25 kg di rifiuti di vario genere

I volontari di “Voglio un Mondo Pulito” ancora in azione a Salerno. “Questa mattina per via del forte caldo abbiamo evitato la spiaggia ed abbiamo scelto un posto più ventilato.

Abbiamo ripulito la fermata metropolitana di Mercatello/Mariconda rimuovendo un bel po’ di rifiuti sia in via Vito Fornari che in via Fiume” scrivono sulla pagina Facebook dell'associazione.

Raccolti 9,6 kg di indifferenziato, 2,8 di plastica, 6,4 di vetro, 5,6 di indumenti, 1,1 di deiezioni canine, per un totale di 25,5 kg di rifiuti.