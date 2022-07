Goletta Verde fa tappa nel Cilento: due giorni di attività ad Acciaroli Veleggiata, oggi, per sostenere l'istituzione di un'unica area marina protetta

E’ arrivata, ieri sera, nel porto di Acciaroli la Goletta Verde, per la quarta tappa della storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Il motto della 36esima edizione è #noncifermeremomai per ribadire la costante lotta all’illegalità. Il veliero ambientalista resterà nelle acque del Cilento fino a lunedì quando si spostera a Napoli, dove si terrà la presentazione dei risultati dei dati sulla qualità delle acque. Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono i grandi temi della campagna di quest’anno.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici, come quello svoltosi ieri mattina presso il Museo del Mare di Pioppi. Poi, in serata, l’arrivo della Goletta nel porto di Acciaroli, per sostenere anche la campagna che vede in prima linea il comune di Pollica per l’istituzione di un’area marina protetta sperimentale per la pesca, la ricerca e lo studio che copra il tratto di mare entro le 12 miglia tra le coste di Castellabate fino a Sapri. Presenti diversi sindaci del comprensorio per supportare tale proposta. La presenza di Goletta Verde è stata fondamentale anche per ribadire lo storico contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta possono segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.??

Domattina, invece, presso la Lega Navale, Porticciolo del Molosiglio Via Ammiraglio Ferdinando Acton, a Napoli, appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste della Campania.