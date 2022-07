Notte bianca a Salerno, tra musica e comicità: successo per la prima serata Gli eventi adesso si spostano in centro: appuntamento in piazza Portanova

Notte bianca a Salerno: successo per la prima serata. Gli eventi adesso si spostano in centro. In migliaia, ieri sera, hanno affollato la zona orientale della città.

Tra musica e spettacoli le principali piazze da Mercatello a Torrione sono state invase da cittadini e visitatori per vivere un momento di festa e concedersi alcune compere in tarda serata. Traffico in tilt lungo le arterie secondarie della zona orientale della città dalle 19 di ieri sera.

"E' stata una Grande Notte Bianca", hanno scritto dall'organizzazione, pubblicando alcuni video e immagini della serata appena trascorsa dove tantissimi artisti si sono esibiti: dal duo comico attesissimo "Arteteca” da Made in Sud, al divertentissimo di Luca Sepe, passando al cabarettista, attore e scrittore Paolo Caiazzo e l'esilarante Tony Tammaro che ha aperto la serata a Pastena entusiasmando le migliaia di persone presenti in Piazza della Libertà. Solo alcuni dei tanti nomi che hanno animato la serata.

Una folla di spettatori: ora occhi puntati al centro città in attesa di vivere la seconda serata dell'iniziativa, in piazza Portanova dove si terrà il concerto di Sal Da Vinci alle ore 22 ed in chiusura Biagio Izzo. La conduzione è stata affidata ad Agnese Ambrosio e Benny Ronca.