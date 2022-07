Continuano le sorprese a Camerota: ritrovato il quinto nido di tartaruga marina Sono undici le deposizioni accertate in Campania

La stagione calda delle deposizioni di tartarughe caretta caretta è ormai entrata nel vivo e sul litorale salernitano continuano le sorprese. E' davvero un anno pieno di emozioni per il comune di Camerota che, ad oggi, conta il maggior numero di nidi di tartaruga marina scoperti in Campania, unica località per il Cilento.

Questa mattina ancora un ritrovamento di tracce da parte dei volontari che da settimane stanno perlustrando gli arenili. Poi la conferma della presenza delle uova: si tratta del quinto nido di Caretta Caretta a Marina di Camerota, questa volta nei pressi del lido Penelope.

“Che storia meravigliosa questa delle tartarughe sulle nostre spiagge”, hanno commentato dall’amministrazione comunale.

Si tratta dell'undicesima deposizione accertata in Campania: 5 nidi sono a Camerota, due ad Eboli e 4 a Castelvolturno, l'ultimo scoperto proprio oggi.