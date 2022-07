Aggressione a personale Polizia locale: incontro Cisl Fp in Prefettura Salerno Amatruda: "Grave carenza di personale con aumento esponenziale dei carichi di lavoro ordinari"

Un protocollo d’intesa con Sindaci, Questura e Prefettura, per arginare le criticità emergenti nella attività di potenziamento ausiliarie per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, da parte degli appartenenti alla Polizia Locale.

Questo quanto deciso nell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in prefettuta a Salerno su richiesta della CISL FP.

Il Segretario Generale della CISL FP Salerno, Miro Amatruda ha ribadito: "Ormai il supporto ausiliario che vede la partecipazione per le specifiche competenze gli appartenenti della Polizia Locale Salernitana è balzato solo nella trascorsa settimana agli onori della cronaca per fatti incresciosi che hanno messo a dura prova la sicurezza e l’incolumità del personale nei comuni di Cava de’ Tirreni, Amalfi, Ravello, a Tramonti per la vile e grave aggressione al Comandate, ecc. Elemento dirimente rimane nei Corpi e Servizi di Polizia Locale del territorio Salernitano, la grave carenza di personale con aumento esponenziale dei carichi di lavoro ordinari, oggi fortemente avvertito nei comuni turistici i quali devono sopperire ad ulteriore aggravio in relazione all’aumento esponenziale di turisti".

Il Coordinatore della Polizia Locale CISL FP Salerno, Adolfo Abate ha aggiunto: "Le Donne e gli Uomini della Polizia Locale mantengono un profondo senso di appartenenza allo Stato, e quando sono chiamati a concorrere, intervengono con professionalità e non si sottraggono dal mettere a rischio della propria incolumità personale.

Non si sono mai sottratti dal porre in atto ogni azione di supporto in attività specifiche e peculiari ricadente nella competenza delle Forze di Polizia, sebbene fortemente compromessa sia per la mancata fornitura di beni strumentali (Camere di Sicurezza, strumenti autodifesa, ecc.) sia per specifica addestramento e qualificazione professionale. Avvilite si recrimina la mancata retribuzione dell’indennità di ordine pubblico, riconosciuta al personale della Polizia Locale contenute nelle varie Ordinanze Questorili emesse successive al 24.05.2020, a tutt’oggi non liquidata dalle rispettive Amministrazioni per il mancato accreditamento da parte del competente Ministero".