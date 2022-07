Raccolta differenziata a Salerno: si parte con il nuovo piano da domenica sera Calendari di conferimento diversi per zona movida e rioni collinari: le novità

E' pronto a partire il nuovo piano per la raccolta differenziata dei rifiuti in città. Gli operatori di Salerno Pulita inizieranno la raccolta a partire da lunedì mattina 18 luglio.

Gli utenti dovranno cominciare a conferire con le nuove regole già a partire da domenica sera 17 luglio.

Dal territorio comunale sono state estrapolate due aree: la zona movida e i rioni collinari (Matierno, Cappelle, Pastorano, Ogliara, S. Angelo, Rufoli e Sordina). Queste due zone avranno calendari di conferimento diversi, specifici per loro.

Tutto il resto della città, invece, è compreso nel calendario Centro-Zona Est-Zona Ovest e Giovi e gli utenti che ricadono in questa grande area dovranno conferire la carta il lunedì sera e il non differenziabile il giovedì sera.

In pratica, ed è questa la novità, i giorni sono stati invertiti. Nella zona movida e nei rioni collinari le utenze domestiche dovranno conferire la carta il martedì, anche se in orari diversi, e il non differenziabile il venerdì.

Per quanto riguarda il vetro, chi ha ricevuto il secchio o il bidone, inizierà ad utilizzarli già da domenica sera 17 luglio; la zona movida e i rioni collinari, invece, come da calendario, da lunedì.

"Coloro a cui non sono stati ancora consegnati dovranno continuare ad utilizzare la campane stradali finché non riceveranno le attrezzature" fanno sapere da Salerno Pulita. Sul sito www.salernopulita.it è possibile selezionare il calendario della propria zona di appartenenza e della propria utenza (domestica o commerciale), prenderne visione e scaricarlo.