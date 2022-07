Pontecagnano, l'annuncio di Strianese: "Riapre il Ponte sul torrente Asa" Dopo circa 7 mesi di lavori, fissata per venerdì 15 la riapertura

“Restituiamo pienamente al traffico – dichiara il Presidente della provincia di Salerno Michele Strianese – la SP 175 “litoranea”. Dopo circa 7 mesi di lavori, in linea col cronoprogramma di progetto, riapre il Ponte sul torrente Asa nel Comune di Pontecagnano Faiano.

Una infrastruttura che la Provincia aveva chiuso perchè non aveva superato i controlli del programma di ispezioni sui ponti della rete stradale provinciale. Prevista per venerdi 15 luglio alle ore 7 la riapertura.

Il ponte in questione è stato per questo motivo abbattuto e ricostruito (completamente rifatto in acciaio) anche con il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Salerno, che ringrazio per l’impegno e l’assistenza tecnico/scientifica fornita.

“La riapertura del ponte evita che la stagione balneare ormai avviata venga compromessa, per questo motivo ho personalmente sollecitato i tecnici a compiere queste ultime operazioni – non formali – di collaudo statico dell’opera nel più breve tempo possibile.

Sono certo che i cittadini dimenticheranno presto il disagio causato da questi centosettanta giorni di chiusura totale a fronte delle nuove condizioni di sicurezza del transito che si protrarranno per i prossimi decenni e in considerazione delle possibili tragedie che sono state evitate.

La consegna dei lavori strutturali è avvenuta il 12/01/22 con verbale prot. n. 202200002082 per un importo netto dei lavori di € 301.597,60.

I fondi adoperati sono quelli del programma degli interventi da realizzare per il periodo 2020-2024 proposto dalla Provincia di Salerno e finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (oggi MIMS).



Ci tengo a sottolineare che tutte le fasi della realizzazione dell’opera – dalla progettazione, alla verifica e validazione del progetto, alla procedura di gara telematica, alla direzione dei lavori e alla sicurezza del cantiere, e fino al collaudo dell’opera – sono state coordinate direttamente dalla struttura tecnica del Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi. Ringrazio quindi tutto il settore, ogni singolo tecnico per la professionalità e l’impegno.



Desidero inoltre ringraziare il Consigliere delegato alla Viabilita’ Carmelo Stanziola e tutta l’Amministrazione provinciale, nonché il Sindaco Giuseppe Lanzara e l’Amministrazione Comunale di Pontecagnano per la collaborazione continuamente prestata. Ringrazio, inoltre, l’on. Piero De Luca che ci ha consentito, con il suo impegno a livello nazionale, di poter utilizzare fondi del Ministero delle Infrastrutture per realizzare questa opera. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti i cittadini dell’area che hanno saputo gestire con pazienza il disagio di questi mesi. Sono sicuro che saranno ripagati da una ricaduta economica su tutta la comunità.”