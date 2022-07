Salerno, cambia la differenziata: "Necessaria sarà collaborazione dei cittadini" Si parte domenica sera. Enzo Bennet: "I disagi, i primi giorni, saranno inevitabili"

Pronti a partire. Da domenica sera entrerà in vigore a Salerno il nuovo piano di raccolta differenziata a Salerno. Saranno invertiti i giorni di conferimento di carta, cartone e cartoncino e del non differenziabile. Ma tra le novità più importanti c’è la rimozione dalle strade le campane per il vetro, ormai sempre più spesso usate come luoghi di abbandono rifiuti, e sarà introdotta la raccolta porta a porta una volta a settimana.

La guida di Salerno Pulita, Enzo Bennet, fa sapere che i disagi, i primi giorni, saranno inevitabili, e chiede la collaborazione di commercianti e cittadini.

“Lunedì cominceremo a togliere le campane del vetro, che è la vera novità e rivoluzione. Ci vorranno una quindicina di giorni perchè tutte le campane siano rimosse, sono circa 400 in città. Ma i cittadini possono stare tranquilli: chi non ha l’attrezzatura avrà ancora la campana a disposizione. Siamo perfettamente a conoscenza del piano delle consegne: saranno tolte le campane dove sono già stati consegnati i carrellati ed i cittadini saranno avvertiti con un adesivo sulla campana che sta per essere per essere rimossa”, ha rassicurato il manager della municipalizzata.

Ed in merito ad alcune polemiche in merito al conferimento della carta e cartone in buste non più di plastica ma solo di carta, il manager di Salerno Pulita ha voluto chiarire: “Ovviamente non è una scelta dell’amministrazione, ma è un piano redatto con i consorzi di filiera. Ma voglio rassicurare tutti: di fronte a corretti conferimenti non saremo così rigidi nel non prendere cose conferite in buste di plastica. A noi interessa che sia fatta una buona raccolta differenziata, che ci sia una buona qualità della raccolta. Non ci soffermeremo sulla differenza busta trasparente piuttosto che cartone. Qualcun altro ha parlato di una problematica in caso di pioggia, ma noi già oggi mettiamo i cartoni commerciali per terra, e anche da bagnati vengono regolarmente ritirati”, ha spiegato il presidente della Salerno Pulita.

L’obiettivo principale è quello di ridurre notevolmente i rifiuti indifferenziati. “E’ quello che costa di più, ed è l’unica soluzione per abbassare la tari ai cittadini. Siamo, tra l’altro, obbligati perché il costo dello smaltimento dell’indifferenziato progressivamente aumenterà sempre di più”.

Fondamentale sarà il contributo dei cittadini, protagonisti del cambiamento e anche “sentinelle ambientali”, pronti per segnalare eventuali difficoltà o situazioni si abbandono. “Posso dire di esser contento. Sopo il primo mese di il primo mese di task force avviata con la polizia municipale, finalmente è stato stimolato un nuovo senso civico. Cominciano ad arrivare le prime denunce e segnalazioni dei cittadini che ci invitano ad intervenire con la polizia municipale. Di questo noi siamo molto contenti, perché solo collaborando e remando tutti nella stessa direzione, potremo avere una città più bella e più pulita”, le parole di Bennet.