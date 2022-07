Brucia il territorio di Serre, il sindaco: "Non dobbiamo restare indifferenti" Allarme incendi, l'appello ai cittadini: "Serve un'attenzione particolare da parte di tutti"

Ancora un rogo ed un duro colpo per il territorio di Serre che, da lunedì, è stato più volte oggetto di alcuni incendi che "stanno martoriando alcune aree del Comune".

Si tratta di episodi che stanno interessando fondi di proprietà privata e aree comunali, come sottolineato dal sindaco Opramolla. Ettari ed ettari di alberi, colture e vegetazione che stanno bruciando.

"Il fenomeno degli incendi rappresenta ogni anno una grave minaccia per l’intero patrimonio ambientale del nostro territorio e per l’integrità della vita umana, per questo non deve essere sottovalutato e serve un'attenzione particolare da parte di tutti al fine di mettere in atto tutti quei comportamenti di tutela e prevenzione che possono evitare danni all’ambiente e alle persone", l'appello.

"L’informazione è sicuramente importante per sviluppare nella popolazione la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti e rappresenta uno degli obiettivi principali a cui tendere nell’ambito di una concreta politica di riduzione del rischio, ma, allo stesso tempo è ferma e decisa la condanna di chi, vigliaccamente e consapevolmente, pone in atto tali condotte, mettendo in pericolo l'incolumità delle persone e arrecando gravissimi danni al patrimonio ambientale e naturalistico", la dura condanna del primo cittadino.

"In queste ore stiamo assistendo ad uno spettacolo triste che il nostro territorio non merita e per il quale abbiamo, sin da subito, messo in atto azioni di intervento e di collaborazione con gli organi a ciò preposti. Per tutto il lavoro svolto e per la gestione dell'emergenza ringraziamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Comunità Montana Alburni, i Carabinieri e il Corpo Forestale, insomma, tutti i mezzi di soccorso che si sono celermente attivati, ricordando che per domare il fuoco sono intervenuti tre elicotteri, di cui due unità di emergenza regionale e uno nazionale", un lavoro di squadra dove è necessario l'aiuto di tutti, anche e soprattutto dei cittadini.

Per questo, la fascia tricolore chiede alla popolazione di collaborare tenendo puliti i fondi di preprietà e denunciando e segnalando gli episodi incendiari: "Non possiamo sottovalutare l'emergenza climatica in atto e gli incendi, durante il periodo estivo, diventano un serio pericolo. Ricordiamo che un incendio ha sempre un rilievo penale e il relativo reato è punito anche con la reclusione. Nessuna giustificazione e nessuna attenuante nei confronti di chi, piromane o incendiario, agisce al solo scopo di distruggere il patrimonio ambientale, pubblico o privato, e non possiamo restarne indifferenti".