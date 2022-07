"Piccoli gesti, grandi crimini": a Salerno la campagna contro i mozziconi Oggi e domani saranno distribuiti 5mila posacenere tascabili e riutilizzabili

Sbarca a Salerno l’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini”: il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Comune di Salerno, che ha l’obiettivo non solo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sulle gravi conseguenze dell’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti (il cosiddetto “littering”), ma anche di raccogliere dati utili per comprendere e prevenire il fenomeno.

Dopo il lancio nazionale del 19 maggio scorso a Roma e la prima tappa a Trieste, Salerno è la seconda città ad ospitare l’iniziativa, che nelle prossime settimane toccherà anche i Comuni di Pescara e Viareggio.

“Piccoli gesti, grandi crimini” gioca sul concetto di crimine commesso da chi compie un gesto che può sembrare “piccolo” o trascurabile come quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o il tappo di una bottiglietta. Gettati in strada, nei tombini, sulle spiagge e lungo gli argini dei fiumi, mozziconi e piccoli rifiuti finiscono in mare e scambiati per cibo vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Secondo l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Se si pensa che ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – di cui 14 miliardi[1] solo in Italia – e che si stima che circa il 65% dei fumatori non li smaltisca correttamente[2], si capisce quale sia la portata del problema.

Proprio con l’obiettivo di accrescere sensibilità e consapevolezza sulle conseguenze di quel “piccolo gesto”, in Piazza Dante Alighieri - fino al 20 luglio - una installazione rappresenterà una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante, una bottiglietta di plastica e un tappo di alluminio come simboliche “armi del delitto”.

L’installazione è stata svelata ieri mattina alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell’assessore alle politiche ambientali Massimiliano Natella, del delegato Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana Pietro Vuolo e del responsabile Affari Legali, Regolamentari e Compliance Area Sud Europa di BAT, Andrea Di Paolo.

Inoltre, il 16 e 17 luglio i volontari di Marevivo distribuiranno per le strade della città circa 5mila posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclabile. L’attività vede il coinvolgimento anche delle tabaccherie del centro e del lungomare, che distribuiranno altri 2.500 posaceneri tascabili. Per le vie cittadine saranno visibili anche affissioni riportanti i 3 soggetti della campagna, così come sagome di animali marini sul manto stradale, con un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul “littering” e sulle pratiche utili a contrastarlo.

“I dati dell’indagine SWG confermano la bontà della scelta di Salerno come tappa della nostra campagna. Infatti, ben il 79% dei salernitani valuta positivamente iniziative come ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ e 1 su 3 ne aveva già sentito parlare. Siamo dunque particolarmente orgogliosi di mettere il nostro know-how al servizio della città per accompagnare cittadini e istituzioni in un percorso virtuoso a tutela dell’ambiente”, ha commentato Andrea Di Paolo, responsabile Affari Legali, Regolamentari e Compliance Area Sud Europa. “Siamo convinti che innovazione, tecnologia e ricerca giochino un ruolo chiave nella realizzazione di A Better Tomorrow™: un futuro migliore più verde, sostenibile, innovativo ed equo per tutti. Una visione che, oggi, abbiamo il piacere di concretizzare anche nella città di Salerno”.

"Il ruolo di un'associazione è quello di rimettere al centro il rapporto tra l'uomo e la natura, di far comprendere che per prenderci cura di noi stessi dobbiamo prenderci cura ogni giorno del pianeta che ci ospita. ‘Piccoli Gesti, Grandi Crimini’ è un’ulteriore straordinaria occasione per aiutare i cittadini, e non solo, a non sottovalutare mai il danno pesante che anche un gesto come quello di gettare via un mozzicone, causa all'ambiente e al mare in particolare. Facciamo appello alla responsabilità di ciascuno, ricordando che ha un ruolo da protagonista nella strada verso la sostenibilità", le parole di Pietro Vuolo, delegato Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana.

“Piccoli gesti, grandi crimini - ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - è un’iniziativa di grande importanza per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle più semplici norme per la salvaguardia dell’ambiente. In un’epoca in cui i temi ambientali hanno assunto una rilevanza sempre più centrale nell’agenda politica nazionale ed internazionale, è importante comprendere quanto incidano anche i piccoli gesti ed i comportamenti di ciascuno di noi. Il Comune di Salerno, che proprio in queste settimane ha avviato una massiccia campagna di comunicazione per il nuovo sistema di raccolta differenziata in città, sostiene con forza ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini su questi temi decisivi per il futuro di tutti noi”.

“Abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa della onlus Marevivo che ha scelto Salerno come tappa del tour nazionale per un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali - ha sostenuto l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella -. Questa iniziativa viene promossa nel momento in cui è in corso la campagna di comunicazione per il rilancio e le modifiche alla raccolta differenziata, per la quale Salerno è stata premiata come comune Riciclone per l’anno 2022. Davvero interessante, inoltre, il sondaggio commissionato da Marevivo e realizzato da SWG nei giorni precedenti alla manifestazione ‘Piccoli Gesti grandi crimini’: i Salernitani hanno mostrato interesse per le tematiche ambientali e soprattutto l’80% dei nostri concittadini crede che la raccolta differenziata sia uno strumento efficace. Questa indicazione ci fa ben sperare per il futuro".