Salerno, differenziata e verde pubblico: Napoli lancia la nuova sfida Il primo cittadino: "Serve collaborazione da parte di tutti, adesso voltiamo pagina"

Da domani, lunedì 18 luglio, a Salerno entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata. Un tema di cui ha parlato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli a margine della prima serata del "Sea Sun", il tradizionale appuntamento in programma presso l'Arena del Mare.

Il primo cittadino, in vista delle nuove disposizioni, si è limitato a chiedere "il rispetto delle regole che sono state dettate. Ci sarà un'ottimizzazione delle possibilità di raccolta e una razionale capacità di gestione del sistema rifiuti. Speriamo che anche da questo punto di vista si possa voltare pagina e continuare a migliorare. Sapete, inoltre, che da lunedì comincerà la rimozione delle campane del vetro, in quanto comincerà la raccolta porta a porta, e pertanto le andremo a rimuovere il prima possibile. E questo perché, stranamente, le campane del vetro funzionavano come punti di accumulazione dei rifiuti. Un fenomeno sociologico interessante, se non fosse anche tragico."

Interpellato sugli avanzamenti in materia di verde pubblico, tema che da mesi tiene banco in città, Napoli ha assicurato che "la valutazione per i capistrada dovrebbe partire già da questo giovedì. Come avete visto, è un processo che è stato segnato dalle complessità e difficoltà burocratiche che presiedono purtroppo le attività dell'amministrazione, a tutti i livelli. Dopo tutte le problematiche, tra ricorsi e controricorsi, pare che abbiamo superato tutte le difficoltà, avendo parlato anche con i sindacati. Tutto questo, in attesa che parta anche l'altra gara per il verde dei parchi".