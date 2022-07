Salerno Pride, Sandra Milo sarà la madrina dell'evento salernitano Appuntamento per sabato 23 luglio: il programma della manifestazione

In piazza il 23 luglio a Salerno ci sarà anche Sandra Milo, scelta dall’organizzazione quale madrina del Salerno Pride 2022. Attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, Sandra Milo è sempre stata protagonista della televisione e si è sempre schierata in favore delle donne e della comunità lgbt+. Sensibile ai diritti civili ed in particolare ai temi legati alle minoranze ed all’eutanasia, oggi Sandra Milo è protagonista e conduttrice del docu-reality “Quelle brave Ragazze” con Mara Maionchi e Orietta Berti.

Con la Direzione artistica di Emanuele Avagliano, protagonista della movida lgbti+ salernitana con il gruppo DiverCity, il Pride Show si terrà in Piazza Amendola il 23 luglio alle ore 20,30 al termine della parata del Salerno Pride che partirà alle 17,30 da Piazza Vittorio Veneto. Uno spettacolo che alternerà ospiti, interventi, musica e spettacolo. Un doveroso omaggio a Raffaella Carrà sarà quello dell’artista e cantante Enza Ganà con la partecipazione straordinaria di alcune ballerine dello storico programma di Raffaella, “Carramba … che sorpresa!”. Non mancheranno artiste ed artisti emergenti salernitani, tra cui il duo “pupe&canzoni” insieme a LadyFire Hillton ed infine spazio al dj set con Francesco Fierro e Nico V.

“Uno spettacolo effervescente -ha commentato Francesco Napoli -ed una madrina d’eccezione. Una protagonista indiscussa della televisione, della vita pubblica ed una donna che non ha mai esitato a rivendicare la propria autodeterminazione, il proprio pensiero libero ed a schierarsi apertamente su tematiche di grande delicatezza anche in momenti storici in cui farlo poteva essere davvero impopolare. Una grande professionista, un’artista a tutto tondo che siamo felici di ospitare a Salerno e di avere sul Palco del Salerno Pride 2022. Un ringraziamento particolare – prosegue Napoli – a chi ha reso possibile questo spettacolo, all’amministrazione comunale che ha sostenuto l’evento ed alla direzione artistica di Emanuele Avagliano con lo staff di Divercity Salerno. Questo dimostra che davvero il Pride di quest’anno diventa un momento di ripartenza, di slancio, di rivendicazione e di festa. Dimostra la vitalità della comunità lgbti+ salernitana e la voglia di protagonismo dei giovanissimi e giovani. Stasera, domenica, apriamo il PridePint a Palazzo Genovese con un live di Arya Fresca e nelle prossime sere altre si esibiranno. Invitiamo tutte e tutti ad unirsi a noi nel colorare arcobaleno la città e la provincia, partecipando con i propri colori, i propri cartelli e striscioni, le proprie bandiere al corteo del 23 luglio ed a seguire il programma della settimana – ha concluso Napoli”.

Nel programma, spazio anche a temi di grande interesse con un evento su AIDS/HIV e Malattie Sessualmente Trasmissibili che si terrà martedì 19 luglio alle 18 a Palazzo Genovese con la presenza del Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno, Rodolfo Punzi. Ci saranno tra gli altri il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale San Leonardo, Alfonso Masullo, il responsabile del Centro Giusy InformAIDS dell’Asl Salerno, Carmelo Petraglia e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. Il 22 luglio, sempre a Palazzo Genovese è la volta di “A come Aborto”, un evento voluto da “IVG ho abortito e sto benissimo” sul tema della salute riproduttiva, dell’aborto farmacologico e dei servizi territoriali. Ospiti nazionali come Giulia Blasi e Majid Capovani contribuiranno al dibattito insieme alle amiche e amici dell’Ambulatorio Popolare ex OPG “Je So Pazz” di Napoli ed al Collettivo salernitano Lisistrata.