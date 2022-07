Antonio Ferraioli (Confindustria): "Decisione scellerata di chi ha aperto crisi" Ferraioli (Confindustria Salerno): "Salerno ha reagito bene a crisi. in particolare per turismo"

La XX edizione della Festa del Mare (Sea Sun) organizzata dall'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale ha visto la partecipazione di tante autorità e rappresentanti di categoria. Prima del concerto dei Gemelli di Guidonia, l'incontro dedicato all'approfondimento sulle opportunità delle ZES (zone economiche speciali) ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Ferraioli. Il presidente di Confindustria Salerno si è trattenuto con i giornalisti per parlare dell'attuale situazione economica - con focus su città e Regione - e della crisi del governo Draghi.

Ferraioli parte dal momento particolare che stiamo vivendo, "con l'incremento del costo dell'energia e delle materie prime. In questo momento, far rimanere il Paese senza una guida politica è una scelta scellerata. Chi ha fatto questo forse non si rende conto delle conseguenze che ci sono. Questo Paese ha bisogno di essere governato: c'è la gestione del PNRR, una guerra ancora in corso con l'invasione russa in Ucraina. È impossibile pensare che il Paese possa affrontare una campagna elettorale in questo momento. Non si può rimanere bloccati per mesi, considerate le difficoltà che ci troviamo ad affrontare". Sulla falsariga

Riguardo la situazione economica del salernitano, Ferraioli si è dimostrato soddisfatto, rimarcando che "la Provincia di Salerno ha reagito molto bene, in particolare in merito ai flussi turistici. Questo, nonostante il covid si stia facendo sentire di nuovo in maniera importante. Anche le imprese hanno retto, nonostante lo scenario inflattivo. Si è mantenuto il livello di esportazioni. Anche il movimento dei porti del mare di Salerno sono stati importanti". Ferraioli chiude con un monito, ribadendo che "se questa situazione politica non viene gestita come deve, rischiamo di fare dei grossi passi indietro e scivolare nella recessione. Bisogna fare attenzione".