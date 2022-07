Ferrara annuncia un protocollo di intesa tra Salerno e Repubblica di San Marino L'assessore al turismo: il 28 luglio la firma per rafforzare i legami tra le due realtà

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival dei Barbuti, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive fa una importante anticipazione. "Mi permetto di anticipare che il 28 luglio saremo a San Marino per sottoscrivere un protocollo d'intesa rispetto al Crocifisso Ritrovato, all'interno quindi di una realtà nazionale. Avremo quindi uno swap tra queste due realtà, la nostra locale e quella nazionale di San Marino. Saremo sempre più presenti per portare il nostro brand all'esterno. Questa è stata una mia iniziativa, di questa grande avventura per far conoscere la nostra città."

Proprio all'inizio di giugno, il Segretario di Stato del Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, era giunto in città per discutere con l'assessore al Turismo Alessandro Ferrara e il sindaco Vincenzo Napoli delle possibili sinergie tra le due realtà.

I primi contatti, stretti in occasione della FITUR (Fiera Internazionale del Turismo) di Madrid tenutasi tra gennaio e febbraio, hanno portato a questo primo incontro. Il punto focale dell'incontro riguardò proprio la convergenza sul proprio background medievale e la possibilità di dare un contributo alle rispettive fiere di rievocazione storica. Un accordo, quello che ci si prepara a sottoscrivere, che potrebbe fare da apripista ad altre iniziative analoghe, come suggerito dallo stesso Ferrara.