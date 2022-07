Raccolta differenziata, Natella: "Ottimo avvio, grazie ai cittadini" Le modifiche al piano per l'assessore non hanno portato a gravi criticità

A margine della conferenza stampa su manutenzione e verde pubblico, indetta dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, si è parlato degli sviluppi riguardante la raccolta differenziata. Il calendario, cambiato dal 18 luglio, ha previsto l'inversione del conferimento della carta e dell'indifferenziato. Inoltre, si stanno eliminando le campane del vetro per poter conferire direttamente in bidoni appositi, di domenica.

Natella registra "un buon avvio per il nuovo servizio. In primis quindi vorrei ringraziare i cittadini per la collaborazione che hanno mostrato sin da subito. Abbiamo tuttavia qualche criticità che ci è stata mossa, a partire dal tema della carta e delle buste di carta. Ci stiamo lavorando."

Natella fa un invito ai concittadini a scaricare l'app Junker: "Uno strumento utile che pone tutte le informazioni riguardante il nuovo calendario e le risposte alle domande frequenti. Poi, stiamo cominciando a rimuovere le campane del vetro: la prima tolta è stata, simbolicamente, quella di Via Roma. Sono circa 350 campane da rimuovere dal nostro territorio comunale. Fintanto che saranno presenti, i cittadini salernitani avranno ancora la doppia opzione per conferire sia nelle campane del vetro, sia negli appositi bidoni."