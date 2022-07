Cilento, sesto nido a Camerota delle tartarughe marine E' la prima località in Campania per lidi accertati

E' Camerota la prima località in Campania per nidi accertati di tartarughe marine. Ieri notte, infatti, la sesta tartaruga Caretta Caretta della stagione ha nidificato a Marina di Camerota.

Mamma tartaruga è arrivata all'imbrunire in spiaggia e nidificato, per poi riprendere la via del mare. Salgono così a 16 i nidi in Campania, con la provincia di Salerno che continua ad avere il primo posto per numero di nidi.

Sul posto anche in questo caso i volontari che quotidianamente perlustrano le spiagge del Cilento alla ricerca di tracce e, quindi, eventuali nidi.