Nuovo piano raccolta differenziata, confronto con associazioni e cittadini L'iniziativa promossa da "Salerno in Comune" con i vertici della società che gestisce il servizio

Associazioni e cittadini hanno incontrato i vertici di Salerno Pulita, in concomitanza con l' entrata in vigore del nuovo piano di raccolta differenziata dei materiali. L'iniziativa è stata promossa da "Salerno in Comune".

Ha introdotto la riunione Gianluca De Martino, portavoce di Salerno in Comune, ricordando "le criticità del presente che derivano dal passato ovvero da anni di disinteresse, malagestione e poca attenzione alle sollecitazioni che la Cittadinanza Attiva da tempo aveva suggerito alle Istituzioni preposte nelle azioni di tutela ambientale del territorio". Ha partecipato il presidente di Salerno Pulita con tutti i referenti staff dell’Azienda per ascoltare sollecitazioni, critiche costruttive e suggerimenti.

Gianluca De Martino, seguito poi da altri referenti di associazioni e cittadini, ha ribadito il plauso per l’abbandono della raccolta stradale del vetro con l’uso di carrellati e cestelli porta a porta, la raccolta differenziata dei tessili ed accessori, l’obbligo, ora ufficiale anche per Salerno città, dell’utilizzo delle buste semi trasparenti per tutti i materiali, la raccolta dei piccoli Raee nei luoghi pubblici, e l’imminente raccolta settimanale, con piccole premialità, di libri e giocattoli usati; tutte azioni che vanno verso il grande obiettivo di riduzione drastica dei rifiuti e il raggiungimento di alti percentuali di raccolta differenziata.

Poi ha ribadito "lo stato vergognoso in cui la città di Salerno si trova anche in questi giorni settimane, non solo per i già noti problemi legati al verde pubblico, ma per il mancato spazzamento di alcune strade e l’abbandono fuori controllo di rifiuti indifferenziati in ogni quartiere. Una situazione che va in contrasto con i costi alti della tari ed aggravatasi negli ultimi anni per una tolleranza da parte di Comune e Salerno Pulita che ha sempre raccolto i rifiuti non ben differenziati, cosa che ora ha deciso di non fare più. Anche perché come è stato ricordato durante la riunione, il costo altissimo della tari è dovuto principalmente alla quantità di indifferenziato che i cittadini salernitani producono ogni settimana."

Le richieste avanzate ai vertici di Salerno Pulita sono state: sostituzione cestini stradali con altri a più scompartimenti (multimateriale, carta, deiezioni canine, organico, vetro) per ottenere una maggiore raccolta differenziata anche in strada; turni più frequenti, anche serali, di svuotamento cestini stradali; sollecitare condomini e utenze commerciali alla rimozione dei carrellati dopo lo svuotamento da parte degli addetti di Salerno Pulita, prima che vengano usati come cestini stradali dai passanti; incontrare i titolari di bar e ristoranti e incentivare il vuoto a rendere per i contenitori di bevande; una maggiore pulizia nelle aree circostanti le isole ecologiche e l’utilizzo di video camere mobili come deterrente per sversamento illecito di materiali; divulgare meglio la già esistente possibilità, per chi ha un terreno, di uso compostiera per la raccolta dell’organico e di uno conseguente sconto sulla tariffa di raccolta.

Su richiesta degli operatori turistici dell’extra alberghiero dell’Associazione Ecstra sono stati stampate e consegnate le guide multilingue per gli ospiti di case vacanza e B&B e si è discusso della difficoltà degli orari conferimento materiali la mattina presto nella zona Movida. La soluzione per gli host potrebbe essere conferire, qualora ci fossero esigenze in tal senso, negli androni dei condomini privati i materiali già la sera prima o accordarsi con i proprietari delle utenze commerciali.

Nello stesso tempo Salerno Pulita ha dato piena disponibilità a partecipare ad incontri sensibilizzazione a rotazione nei diversi quartieri.