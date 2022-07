Aeroporto Costa D'Amalfi, i lavori procedono senza criticità Tutelati anche i lavoratori

I lavori per l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi vanno avanti senza criticità. E' quanto emerge dall'incontro organizzato dalla Filt Cgil presso lo scalo, al quale ha preso parte anche Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania.

Nessun problema neppure per gli espropri dei terreni o per le condizioni occupazionali. Sette dei 12 operatori dello scalo sono stati spostati a Napoli, sotto decisione della Gesac, ma per i sindacati le prospettive sono buone anche sul profilo lavorativo, come ha chiarito Amedeo D'Alessio, segretario Filt Cgil Campania.