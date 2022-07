Mezzo pesante a fuoco, chiuso il Raccordo autostradale Sicignano-Potenza Disagi alla circolazione all'altezza di Buccino

Il Raccordo autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è rimasto chiuso al traffico all’altezza di Buccino per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incendiato. La limitazione ha interessato la carreggiata in direzione Sicignano, con traffico temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Buccino.

Sul posto il personale Anas e la polizia stradale: qualche disagio alla circolazione prima che la fine delle operazioni consentisse la riapertura al traffico della carreggiata.