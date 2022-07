Pride a Salerno: la contestazione del Movimento Nazionale Rete dei Patrioti "La città palcoscenico di un indecoroso spettacolo"

Il 23 luglio Salerno ospiterà il Gay Pride. La città campana accoglierà, come altre città italiane, i sostenitori della cultura lgtb. Sulla questione arriva il parere del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti e di Salerno Identitaria: "Salerno sarà il palcoscenico di un indecoroso spettacolo, di rivendicazione di un presunto orgoglio omosessuale mettendo in mostra seni e sederi o addirittura compiendo atti di blasfemia come la Madonna con il seno nudo e il Cristo in tacchi a spillo. Se questo è il modo di rivendicare diritti non possiamo tacere di fronte a tale turpe esibizione e meravigliarci per il sostegno dell'amministrazione comunale che dovrebbe badare a ben altre problematiche. Invitiamo tutti i salernitani coscienziosi a protestare contro questa carnevalata e al crescente decadimento della nostra società. Come movimento politico, faremo di tutto per dimostrare il nostro dissenso e chiedere all'amministrazione di concentrarsi sui veri problemi di Salerno ".