Salerno Pulita: raccolta di libri usati, in cambio ticket a chi li conferisce Ecco dove e quando

Partirà martedì pomeriggio, 26 luglio, la nuova iniziativa di Salerno Pulita per promuovere e incentivare la raccolta differenziata in città, offrendo l’opportunità ai residenti di poter conferire libri e piccoli apparecchi elettrici ed elettronici presso i gazebo installati in varie piazze della città e che saranno operativi dalle ore 18 alle 22. L’iniziativa proseguirà tutti i martedì, i mercoledì e giovedì sera fino al 15 settembre, ad esclusione del periodo 8-21 agosto. I libri raccolti saranno in prima istanza visionati dai responsabili degli istituti che hanno aderito all’iniziativa e che potranno così arricchire le rispettive biblioteche scolastiche. Gli altri, in particolare i libri di testo non più adottati, verranno riciclati. Nei gazebo, attivi dal martedì al giovedì, si raccoglieranno anche piccoli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso: cellulari, tastiere di pc, caricabatterie, telecomandi, asciugacapelli, fornetti , ecc.

Per ogni 10 libri conferiti, da un unico utente, le hostess consegneranno un ticket restaurant del valore di quattro euro. Un ticket dello stesso importo verrà consegnato anche per ogni 2 piccoli RAEE conferiti. I ticket verranno distribuiti a partire da giovedì 28 luglio, e a partire da quella data sarà dato anche a coloro che avranno conferito libri usati e piccoli Raee già nelle giornate precedenti di martedì 26 e mercoledì 27 luglio.

Di seguito l’elenco delle piazze e dei giorni in cui saranno allestiti i gazebo per le consegne.

Martedì 26 luglio dalle 18.00 alle 22.00

Torrione – P.zza Gian Camillo Gloriosi

Pastena – P.zza della Libertà

Mercoledì 27 luglio dalle 18.00 alle 22.00

Fratte – Villa Comunale

Mercatello – Terrazzo lungomare Colombo

Giovedì 28 luglio dalle 18.00 alle 22.00

P.zza San Francesco –

P.zza Amendola

Martedì 2 agosto dalle 18.00 alle 22.00

Ogliara – Museo della creatività

Giovi – Poste via S. Nicola Giovi

Mercoledì 3 agosto luglio dalle 18.00 alle 22.00

P.zza Leucosia –

Arbostella – Parco Giochi

Giovedì 4 agosto dalle 18.00 alle 22.00

Santa Margherita – Sagrato via Solferino

Mariconda – Chiesa viale delle vittime dell’alluvione

Martedì 23 agosto dalle 18.00 alle 22.00

Torrione – P.zza Gian Camillo Gloriosi

Pastena – P.zza della Libertà

Mercoledì 24 agosto dalle 18.00 alle 22.00

Fratte – Villa Comunale

Mercatello – Terrazzo lungomare Colombo