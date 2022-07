Salerno Pulita bacchetta i supermercati: "Non rispettano norme della raccolta" La denuncia via social: dopo le verifiche, il supermercato è stato sanzionato

Cumuli di rifiuti fuori l'attività. Salerno Pulita bacchetta anche i supermercati. La denuncia arriva via social:

"Anche i marchi importanti della grande distribuzione non rispettano le norme per la raccolta differenziata. Non è accettabile che chi fa impresa sul nostro territorio non tenga conto delle regole del vivere civile", scrivono gli opertori condividendo le immagini di quanto scoperto.

"Per questa società è arrivata una sanzione da parte degli Agenti della Polizia Municipale di Salerno che hanno effettuato un controllo insieme ai nostri operatori", hanno fatto sapere dalla municipalizzata.