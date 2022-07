Verifiche ai mezzi pesanti: rallentamenti sull'A2 tra Battipaglia e Salerno In corso i lavori di costruzione delle gallerie tra gli svincoli di Salerno Centro e Cava sull'A3

Disagi lungo l'A2, tra Battipaglia e Salerno, dove sono in corso le attività di verifica da parte della Polizia Stradale ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Controlli potenziati, in vigore fino al 7 settembre, come da disposizione del Prefetto di Salerno, a causa dei quali si registrano rallentamenti lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord.

Anas ricorda che è, inoltre, in vigore il provvedimento di chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata nord lungo la A2/Dir-Napoli, dal km 0,000 al km 2,330, per i lavori di costruzione della gallerie tra Salerno Centro e Cava dei Tirreni sull’A3 “Napoli-Pompei-Salerno”. Lavori non di competenza Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas a supporto delle Forze dell’Ordine e per la gestione della viabilità.