Provincia di Salerno: approvati bilancio di previsione e fabbisogno personale Soddisfatto il presidente della provincia Michele Strianese

Si è tenuta ieri a Palazzo Sant’Agostino la seduta del Consiglio provinciale che fra gli altri punti all’ordine del giorno, aveva l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale che trova collocazione nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

“Il Consiglio provinciale - dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – ha approvato lo schema e i relativi allegati del Bilancio di previsione 2022-2024 da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci il prossimo 28 luglio p.v. nel pieno rispetto dei termini differiti dalla legge al 31 luglio 2022.

Il Consiglio inoltre ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 che ci permette di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, ovviamente compatibilmente alle disponibilità dell’Ente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Valutando quindi l’impatto in termini di sostenibilità finanziaria, abbiamo avviato un percorso che porterà nel triennio 2022-2024 ad assunzioni di personale per una spesa annua di euro 434.305,06, cioè avremo la possibilità di assumere 14 unità di cui un dirigente, 6 funzionari (figura D) e 7 istruttori (figura C).

Ovviamente avremmo bisogno di molto più personale, ma è un ottimo inizio visto che siamo ancora in riequilibrio, che rispettiamo con rigore in maniera puntuale. Solo lo scorso giugno abbiamo approvato il rendiconto della gestione 2021 finalmente con un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali 2021. Questo è molto importante, ci permette di ripartire, sempre più vicini a una gestione ordinaria dell’Ente.

Ho voluto spiegare in dettaglio tutti gli obiettivi del bilancio di previsione proprio per sottolineare gli enormi passi in avanti fatti da una Provincia di Salerno che, per esempio, in questi anni ha riordinato l’assetto finanziario delle società partecipate che erano sull'orlo del baratro. Ora erogano servizi al territorio in una situazione di sicurezza e stabilità economica e finanziaria.

Da un lato paghiamo i debiti precedenti, ma nello stesso tempo investiamo milioni e milioni di euro per strade, scuole, depurazione, ripascimento, pianificazione territoriale, infrastrutture, messa in sicurezza dei nostri territori sfruttando al massimo le opportunità ed i finanziamenti che ci arrivano da Regione Campania del Presidente On. Vincenzo De Luca e dal Governo Nazionale.

Per questo ringrazio tutto il Consiglio, in primis la mia maggioranza di centro sinistra – conclude Strianese - che mi sostiene in questo immenso lavoro che stiamo portando avanti per la nostra comunità salernitana. Ma voglio ringraziare tutti i Dirigenti ed i Dipendenti per l’impegno di questi anni, in particolare la dirigente del settore Personale e Finanze. Il mio sincero ringraziamento va a Marina Fronda e a tutto il suo staff, che ha guidato il percorso di risanamento dell’Ente. Oggi possiamo parlare di assunzioni solo pochi anni fa parlavamo di dissesto.”