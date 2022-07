Troppo caldo e cattivi odori: "Rafforzare raccolta dell'umido per i ristoratori" L’Amministratore di Salerno Pulita ha incontrato la Fenailp per discutere della proposta

L’Amministratore di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet ha incontrato il Presidente della Fenailp di Salerno, Sabato Pecoraro ed il Segretario Generale Mario per discutere in merito alla proposta della Fenailp di rafforzare la raccolta dell’umido per i ristoratori prevedendo un ritiro supplementare.

"L’affluenza dei turisti sta determinando un aumento della produzione dei rifiuti soprattutto nel fine settimana e per i ristoratori esiste un problema di smaltimento anche in considerazione delle dimensioni dei locali che soprattutto nel Centro Storico non hanno a disposizione grandi spazi. In aggiunta il caldo record di questi giorni contribuisce ad aggravare questo problema e la permanenza della frazione umida nei bidoni provoca il diffondersi di cattivi odori nelle strade della Città", si legge nella nota inviata dalla Fenailp che ha quindi proposto un ritiro supplementare la domenica per smaltire i rifiuti prodotti il sabato sera.

L’Amministratore di Salerno Pulita ha assicurato che, verificando la fattibilità, farà in modo di aiutare gli imprenditori della ristorazione a rendere più puliti e soprattutto più salubri i loro locali.

"La nuova raccolta differenziata e le modifiche apportate da Salerno Pulita, dopo la capillare campagna di comunicazione, sta già producendo i primi effetti e la Fenailp intende, con questo primo incontro, dare il proprio contributo a sostegno delle attività produttive con l’obiettivo di rendere Salerno una Città pulita e vivibile", concludono dalla Fenailp.