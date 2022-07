Guardie ambientali, parcheggio del Ruggi e tasse. Il sindaco: scelte importanti Salerno, Enzo Napoli bacchetta le opposizioni: polemiche pretestuose, fanno perdere tempo alla città

"Abbiamo concluso in modo positivo e concreto un importante consiglio comunale. La giunta e la maggioranza hanno dato, per l’ennesima volta, dimostrazione di compattezza, responsabilità istituzionale, concretezza amministrativa per il bene della città". Così, in una nota, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli manda in archivio la seduta fiume del parlamentino cittadino di ieri.

Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di diversi provvedimenti adottati: "Liistituzione delle Guardie Ambientali diventeranno un prezioso presidio per l’igiene, la pulizia ed il decoro della città affiancando gli altri uffici, servizi, società e la Polizia municipale. Di grande rilievo anche le decisioni relative al Puc, per la mobilità e la sosta con il via libera ad un parcheggio di cento posti auto al servizio dell’ospedale Ruggi a San Leonardo", ricorda Napoli.

Che poi aggiunge: "Abbiamo anche approvato una manovra finanziaria che mantenendo i conti in equilibrio continua a garantire i servizi essenziali per la nostra comunità. Su Tari ed impianti sportivi le tariffe restano inalterate. Dove è stato necessario gli adeguamenti sono estremamente contenuti. Insomma andiamo avanti al servizio e per il bene di Salerno pronti anche a rintuzzare, come avvenuto oggi nella seduta consiliare, qualche tentativo di bloccare l’approvazione dei provvedimenti o di rinviare decisioni essenziali ad opera della minoranza con motivazioni palesemente pretestuose ed infondate volte unicamente a far perdere tempo prezioso alla nostra comunità", l'affondo del sindaco.