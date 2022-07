Raccolta differenziata, no a sacchi neri: sanzionato un condominio a Salerno Nuovi controlli sul corretto conferimento dei rifiuti da parte degli operatori della municipalizzata

Nuovi controlli e nuove sanzioni da parte degli operatori di Salerno Pulita. Proseguono le ispezioni per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo calendario di raccolta.

Nel corso dei controlli è stato sanzionato un condominio nei pressi di Via Zara per la violazione delle norme sulla differenziata.

Da Salerno Pulita, infatti, ricordano che l'utilizzo dei sacchi neri è vietato per ogni tipo di conferimento, anche per la frazione non differenziabile. "La ragione risiede nel consentire ai nostri operatori di accertare il corretto conferimento dei rifiuti", spiegano dalla municipalizzata.