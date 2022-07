Buone notizie per i ristoratori di Salerno: potenziata la raccolta dell'umido Loffredo: "Servizio aggiuntivo che contribuirà a risolvere molti disagi"

Buone notizie per i ristoratori di Salerno: è stato potenziato il servizio di raccolta dell'umido per le attività. Nei prossimi giorni la raccolta passerà da quattro a cinque volte a settimana.

Accolta, duqnue, la richiesta sollecitata da un nutrito gruppo di ristoratori, di cui si era fatta portavoce anche la Fenailp. Una scelta figlia di un confronto tra l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet ed anche il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo.

"In tanti hanno fatto notare che con il caldo di questi giorni, risulta difficile e igienicamente pericoloso conservare l'umido all'interno delle strutture, tra l'altro particolarmente frequentate anche da numerosi turisti. Credo che questo servizio aggiuntivo possa contribuire a risolvere molti disagi e ad offrire anche un'immagine più decorosa della città. Grazie ad Enzo Bove per aver sottoposto alla mia attenzione questa esigenza rappresentata da tanti esercenti e grazie a Salerno Pulita per aver dimostrato subito grande disponibilità", le parole del presidente del consiglio Loffredo.