Salerno, entra nel vivo la manutenzione del verde: "Riportiamo ordine e decoro" Giorno dopo giorno verranno interessati dai lavori tutti i quartieri

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha informato la cittadinanza, via social, che è entrata nel vivo l'attività di taglio dell'erba e manutenzione del verde pubblico da parte degli operai della nuova ditta incaricata.

Si cerca così di recuperare a mesi di incuria, dopo tante polemiche e segnalazioni da parte dei residenti, stanchi di vedere i luoghi del cuore della propria città abbandonati.

"Giorno dopo giorno verranno interessati dai lavori tutti i quartieri di Salerno. Stiamo riportando ordine e decoro alla nostra città che torna ad essere bella e pulita", le parole del sindaco.

Il primo cittadino ha anche aggiunto: "È doveroso informare la nostra comunità di questa nuova fase. Stiamo lavorando duramente per recuperare le criticità. Tutte le zone della città saranno interessate in un piano di lavoro che procede senza sosta per ripristinare la normalità":

Non è mancato poi un appello alla cittadinanza: "Una cosa voglio sottolineare tra le tante che ho letto ed apprezzo: il richiamo al senso di responsabilità di tutti i cittadini. La pulizia ed il decoro di una città si ottengono con la piena cooperazione tra cittadini e pubblica amministrazione ciascuno con la sua parte di doveri e responsabilità. Andiamo avanti tutti insieme per far tornare Salerno bella, pulita, splendente per noi ed i nostri turisti e visitatori".