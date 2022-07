Salerno Pulita, l'iniziativa: raccolta giocattoli sui lidi balneari nei week end Per ogni due giocattoli consegnati si riceverà un ticket restaurant del valore di 4 euro

Per incentivare la raccolta differenziata in città, Salerno Pulita ha messo a punto una nuova iniziativa: la raccolta dei giocattoli usati presso gli stabilimenti balneari.

“Lo stiamo già sperimentando con il conferimento di libri e piccoli Raee nelle piazze, i cittadini – spiega Enzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – apprezzano l’allestimento di punti di raccolta temporanei per disfarsi di oggetti che non utilizzano più. I giocattoli, spesso anche in buone condizioni, finivano quasi sempre nel non differenziabile. Invece, per molti di loro può iniziare una seconda vita e possono ancora regalare gioia ed emozione ad altri bambini meno fortunati. Questa iniziativa – conclude Bennet – serve anche a far riflettere sull’imperante consuetudine dell’usa e getta. Il riuso di oggetti ancora in buone condizioni contribuisce a diminuire la produzione di rifiuti e anche questa strada va percorsa”.

Per ogni due giocattoli consegnati si riceverà un ticket restaurant del valore di 4 euro.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in cui sarà organizzata la raccolta dei giocattoli:

Sabato 30 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 13 Miramare

Domenica 31 luglio , dalle ore 10.30 alle ore 13 Santa Teresa spiaggia libera

Sabato 6 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13 Lido Baia Hotel

Domenica 7 agosto , dalle ore 10.30 alle ore 13 Kursaal

Sabato 20 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13 Sea Garden

Domenica 21 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13 Maremò