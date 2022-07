Morto il presidente della Claai Salerno Gianfranco Ferrigno Il cordoglio del sindaco Napoli e della Cna

Lutto alla Claai di Salerno per la morte del presidente Gianfranco Ferrigno. Era ricoverato da diverse settimane in ospedale a causa di una brutta frattura, poi il ritorno a casa e questa mattina un nuovo ricovero. Le sue condizioni sono però precipitate fino alla morte. Le parole di vicinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha detto: “Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa di Gianfranco Ferrigno. Il caro Gianfranco è stato uno dei protagonisti della vita sociale ed economica della nostra comunità. Una vita intera dedicata al lavoro ed ai lavoratori dei diversi ambiti sempre con lungimiranza, competenza, passione. Un uomo generoso e benvoluto del quale serberemo il grato ricordo. Ai familiari ed amici un abbraccio solidale".

Anche la Cna di Salerno, attraverso il presidente provinciale Lucio Ronca ed il neo segretario Simona Paolillo, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Ferrigno, già presidente provinciale della Claai. “Al suo fianco abbiamo combattuto battaglie importanti per il riconoscimento del ruolo strategico e prestigioso del nostro settore nell’ambito dell’economia salernitana- ha ricordato il presidente Lucio Ronca- lo ricorderemo per le innovazioni che ha saputo introdurre nel mondo dell’artigianato e per la sua dialettica politico-istituzionale che spesso non ha temuto confronti".