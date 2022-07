Salerno, musica in carcere per i detenuti di Fuorni L'iniziativa è stata promossa dal garante regionale Samuele Ciambriello

Uno spettacolo musicale in carcere per alleviare la sofferenza di chi è detenuto. E' l'iniziativa promossa all'interno della casa circondariale di Salerno dal garante regionale Samuele Ciambriello. "La musica è un balsamo interiore, che può agire sull’aggressività, sul rancore. Un’ora di poesia, un’ora di speranza, un’ora d’amore incondizionato. Sto organizzando questo luglio musicale anche come occasione, per far vivere ai detenuti - in un periodo in cui non ci sono attività scolastiche formative - relazioni, attenzione del mondo esterno. Il carcere resta per la maggioranza delle persone una “discarica sociale”, un luogo senza tempo. Io mi auguro, invece, che singoli cittadini, associazioni, mondo dell’avvocatura, mondo ecclesiale, continuino anche in questa estate rovente ad accendere i riflettori sia sul carcere che sull’universo giustizia”, ha sottolineato Ciambriello a margine dell'iniziativa a cui ha preso parte anche la direttrice Rita Romano.

Sono andati in scena il musicista Espedito Marino, accompagnato dalla figlia Marta, il giovane artista Patrizio Izzo e, in chiusura, il cantante neomelodico Ciro Rigione.

Dopo lo spettacolo la fondazione “Casamica” di Salerno ha offerto un aperitivo ai presenti.

"Si tratta di uno solo dei tanti eventi musicali che andranno in scena nelle carceri campane, i prossimi eventi musicali si terranno lunedì a Secondigliano con Andrea Sannino e martedì nel carcere di Aversa con le cantanti Miriam Rigione e Sara Altieri e l’esibizione di un gruppo di ballerine", ha ricordato il garante Samuele Ciambriello.