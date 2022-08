Sbarco a Salerno: sono 256 i migranti che resteranno sul territorio Tra loro 124 minori non accompagnati dei quali si occuperà il Comune del capoluogo

Il giorno dopo lo sbarco di migranti al porto di Salerno il Viminale ha reso nota la ridistribuzione sul territorio degli stranieri. 256 su 387 resteranno nel salernitano, 84 a Capaccio Paestum, 48 a Sarno.

Tutti nel capoluogo i 124 minori non accompagnati del quali si occuperanno i servizi sociali del Comune di Salerno. Gli altri migranti saranno distribuiti fuori Regione: 45 andranno in Piemonte, 45 in Veneto, 30 in Liguria. In seguito ai controlli sanitari,n effettuati nel corso dello sbarco, 50 persone sono risultate positive al Covid 19, di cui 39 adulti e 11 minori.