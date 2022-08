Corso Basic Life Support Defibrillation: abilitati 25 militari Lo scopo è rendere le caserme più sicure e prestare soccorso ai cittadini in difficoltà

Nei giorni scorsi si è tenuto il corso di Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) presso la Base logistico-addestrativa di Torre Angellara a Salerno, organizzato dal Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) in collaborazione con il Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza - Universo Humanitas, ente operante nel comparto del Primo Soccorso, dell’ Assistenza socio sanitaria, della Protezione Civile e Difesa dell’Ambiente.

Il corso di formazione ha permesso di certificare 25 militari appartenenti alla Brigata Bersaglieri Garibaldi quali ‘esecutori BLS-D’ con validità biennale e aveva come obiettivo quello di far apprendere la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco, le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree e le conoscenze e le abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Questa formazione è prevista sia per rendere le caserme luoghi di lavoro più sicuri sia per fornire le competenze necessarie al personale di previsto impiego nei teatri operativi nazionali ed esteri per prestare un soccorso efficace ed immediato ai cittadini in difficoltà che si dovessero incontrare nel corso delle attività.