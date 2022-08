La denuncia di Salerno Pulita: "Via Ligea come una discarica", ripulita l'area L'appello: "Dinanzi alla inciviltà dei cittadini nulla possiamo. Chiediamo massima collaborazione"

Rifiuti di ogni genere, tra scatoloni, bottiglie e buste di spazzatura. Questo il triste spettacolo in cui versava il piazzale di via Ligea ieri sera e su cui hanno puntato il dito gli operatori di Salerno Pulita. "Condizioni pietose", hanno sottolineato i dipendenti della municipalizzata che, questa mattina, si sono occupati di effettuare la consueta attività di pulizia e rimozione dei rifiuti.

"Dinanzi alla inciviltà dei cittadini nulla possiamo, se non denunciare pubblicamente quanto accade e chiedere il massimo della collaborazione", scrivono gli operatori. Questa mattina, insieme agli Agenti della Polizia Municipale, è stata effettuata l'ennesima bonifica dell'area,

Al lavoro anche per individuare "chi ha utilizzato Via Ligea come una discarica personale o aziendale".