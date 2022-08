Morte senatore Ninì Sellitti, il cordoglio del presidente Strianese "Nocera Inferiore ha perso un grande politico e un grande uomo"

Si è spento ieri mattina, all'età di 86 anni, il senatore Michele Sellitti, detto “Ninì “. Politico, chirurgo e anche portiere della Nocerina Calcio quando era giovanissimo. antissimi i messaggi di stima e cordoglio provenienti da cittadini e politici dell'Agro e non solo.

“Di Nocera Inferiore, è stato senatore per il Partito Socialista Italiano nella IX, XI e XII legislatura - ricorda il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - e per tutto il territorio dell’Agro Nocerino sarnese Ninì Sellitti era un riferimento politico importante. Mancherà a tutti noi il suo rigore intellettuale, il senso dell’istituzione che lo connotava e la passione politica con la quale ha ricoperto i tanti incarichi che lo hanno visto, tra l’altro, componente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) e della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità). In particolare è stato sottosegretario ai trasporti per il?Governo?Ciampi.

Nocera Inferiore ha perso un grande politico e un grande uomo. Oggi fino alle 17 è stata allestita la camera ardente nell’Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore e subito dopo i funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria del Presepe.

Il mio più sentito cordoglio va alla sua famiglia, ai suoi cari, anche a nome di tutto il Consiglio provinciale.”