"La carica delle capre": curiosa invasione nel cimitero di Salerno Gli ovini hanno scorrazzato tra le tombe cibandosi di fiori e piante |FOTO

Curiosa "invasione", questa mattina, al cimitero di Salerno. Intorno alle 7 un gruppo di capre ha fatto irruzione nel camposanto del capoluogo, in località Brignano Superiore, nella zona nord della città. Almeno una ventina di loro ha scorrazzato per il cimitero, cibandosi dei fiori posati accanto a diverse tombe e rovesciando alcune suppellettili.

Gli animali sarebbero di proprietà dei pastori della zona di Brignano e dei rioni collinari. Non è ancora chiaro come le capre e le pecore abbiano fatto ad entrare. Un cimitero "animato", le immagini hanno in poco tempo fatto il giro del web. Gli scatti, condivisi anche nel gruppo "Figli delle chiancarelle" hanno scatenato l'ilarità ma anche le polemiche dei cittadini.

"Ma di chi sono? Avranno un proprietario? Assurdo davvero", "Neanche da morti si può stare in pace in questa città", alcuni dei commenti.