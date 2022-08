Decoro a Salerno, si corre ai ripari: "Supereremo le criticità dei mesi passati" Il sindaco: "Intensificati i controlli contro gli abbandoni dei rifiuti. Serve collaborazione"

Interventi in tema di pulizia e decoro urbano. Dopo mesi di polemiche sulla sporcizia in città, si corre ai ripari a Salerno, come testimoniato dalle immagini condivise dal primo cittadino Vincenzo Napoli. Riflettori puntati sulle strade cittadine con un mezzo che provvede alla pulizia ed alla sanificazione delle arterie con frequenza quotidiana nell'area della movida, ed a rotazione nei vari quartieri. Riportare "in ordine" una città per rispondere alle tante e continue segnalazioni da parte dei cittadini, stanchi di vedere lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, ma anche per incentivare il turismo.

"Abbiamo intensificato i controlli contro gli abbandoni incivili ed illegali di rifiuti. - ha sottolineato la fascia tricolore - Abbiamo una nuova organizzazione per la manutenzione del verde pubblico e la raccolta differenziata. Con l'impegno del Comune e di Salerno Pulita e la collaborazione di tutti supereremo le criticità dei mesi passati", ha assicurato il sindaco.