Giovi, accordo per l’ammodernamento e l’ampliamento dell’ufficio postale Dopo 10 anni d'attesa la svolta, la soddisfazione dell'onorevole Avossa

Dopo più di dieci anni di attesa, è stato siglato l’accordo che porterà in autunno all’avvio dei lavori di ampliamento e di adeguamento dell’ufficio Postale di Giovi. Una notizia che mette la parola fine alle numerose problematiche segnalate e denunciate dagli stessi utenti di questa popolosa filiale, rimasta purtroppo più di altre indietro in materia di sicurezza e di piena accessibilità.

Anche per queste ragioni il Gruppo Poste era arrivato a ipotizzarne la chiusura definitiva, salvo poi tornare sui suoi passi per i gravi disservizi che avrebbe provocato una tale razionalizzazione. L’inattesa svolta è arrivata al culmine di un lavoro di intermediazione condotto dall’onorevole del Partito Democratico, Eva Avossa. “Sono felice che si sia arrivati a un accordo tra le singole parti - ha affermato la deputata Dem - che consentirà di usufruire a breve di un ufficio postale moderno, sicuro e accessibile anche alle persone con disabilità motoria”.

Rispetto al perimetro originale, inoltre, la filiale verrà ampliata grazie all’Acer che ha messo a disposizione i suoi locali adiacenti. Proprio in tal senso si sono registrati i principali rallentamenti alla riuscita dell’operazione, a causa dell’ostruzionismo degli ex locatari restii ad accettare una sistemazione alternativa. “Considero fondamentale l’aver conseguito questo risultato per il nostro territorio” ha sottolineato Eva Avossa. “Voglio ringraziare per la loro fattiva collaborazione - ha concluso la deputata salernitana - il presidente David Lebro e l’ing. Valter De Leonardis dell’Acer, oltre che la dott.ssa Maria Leo Pettolino responsabile Rapporti con le Istituzioni Centrali e Locali del gruppo Poste Italiane”.