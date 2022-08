Nuova raccolta differenziata, l'appello di Salerno Pulita ai cittadini "Non usare plastica per conferire carta a cartone"

Ancora problemi per le nuove regole del conferimento della spazzatura a Salerno. La nuova raccolta differenziata, partita da qualche settimana, sta dando dei risultati ma si registrano anche delle disfunzioni, in particolar modo per quanto riguarda il conferimento di carta, cartone e cartoncino. “Bisogna usare – raccomanda Salerno Pulita con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook – le buste di carta e le scatole in cartone.Non usare, invece buste in plastica o bioplastica, altrimenti la raccolta sarà inefficace“.