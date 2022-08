Manutenzione e pulizia a Salerno, continuano le attività: il report del sindaco "Prosegue il programma di lavoro in tutte le zone per recuperare le criticità dei mesi scorsi"

Pulizia e decoro urbano a Salerno: proseguono le attività. Il sindaco Vincenzo Napoli ha informato la cittadinanza degli ultimi interventi di manutenzione.

"Oggi mostriamo gli interventi di potatura e rimozione delle erbacce in via De Renzi ed in via Camillo Sorgente. Dopo le operazioni in loco, gli operai portano via i bustoni contenenti il materiale sfalciato o potato. Altre squadre hanno eseguito interventi analoghi - tra le altre - in via dei Mille, via Eduardo De Filippo, via Picarielli, via Galloppo dove stiamo anche risistemando il parco giochi che era stato vandalizzato", ha fatto sapere il primo cittadino.

Si corre ai ripari, dunque, dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni di abbandono di diverse aree della città e polemiche: "Prosegue il programma di lavoro in tutte le zone della città per recuperare le criticità dei mesi scorsi. L'attività del Comune e di Salerno Pulita, i maggiori controlli e sanzioni della Polizia Municipale, la collaborazione ed i suggerimenti per migliorare il servizio dei concittadini ci permetteranno di vivere in una città pulita e gradevole", le parole della fascia tricolore.