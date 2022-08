Salerno, il sindaco: "Lavori in corso per la manutenzione del verde pubblico" "Con la collaborazione dei cittadini, controlli e multe siamo impegnati a rendere la città pulita"

Dopo mesi di polemiche e incuria il sindaco di Salerno continua a comunicare ai cittadini della pulizia della città. In un post sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Informiamo i concittadini dei lavori in corso per la pulizia e la manutenzione del verde pubblico in città. Oggi mostriamo l'intervento in via Porto dove sono state rimosse erbacce e sterpaglia.

Le attività proseguono in tutte le zone della città. Con la collaborazione dei cittadini, i controlli e le sanzioni, il lavoro di Comune e Salerno Pulita e ditte incaricate, siamo impegnati per rendere Salerno bella e pulita” ha concluso il primo cittadino.