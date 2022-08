Salerno, il pronto soccorso scoppia. I medici: "Rischiamo lo stop" L'allarme lanciato da Bruno (Cgil medici), che propone dei correttivi per evitare il caos

L'ospedale di Salerno è in difficoltà: da giorni, infatti, si registrano tanti accessi al pronto soccorso. Un afflusso superiore alla capacità del presidio cittadino di fornire un'assistenza sanitaria in tempi adeguati.

Diversi i fattori che hanno portato alla criticità del sistema: tra questi, il funzionamento "a scartamento ridotto" dei presìdi delle città limitrofe, che spingono molti pazienti verso Salerno, ed anche la presenza di numerosi turisti nel periodo più caldo della stagione estiva.

Ma non c'è solo una contingenza: come denunciato a più riprese dai medici e dal personale sanitario del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", Salerno fa i conti anche con la cronica carenza di personale. Per non parlare della rete territoriale di assistenza che andrebbe riorganizzata, spingendo i codici bianchi e verdi verso altri ospedali "minori" per non ingolfare il pronto soccorso.

Concetti, questi, ribaditi a chiare lettere anche da Francesco Bruno della Cgil medici, oltre che dipendente in servizio proprio all'ospedale di Salerno: qui il servizio andato in onda nel tg di OttoChannel.