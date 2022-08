Capre al cimitero, il caso in commissione trasparenza. Milo: Evento eccezionale Al centro dell'incontro anche sicurezza, furti e ascensore. Emergenza alberi: 30 sono da abbattere

Dopo "l'invasione" di un gregge di pecore all'interno del cimitero di Salerno, si è svolta questa mattina la riunione della Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere Antonio Cammarota. Si è proceduto all’audizione del dottor Milo, direttore di servizi cimiteriali, al fine di chiarire l'episodio ma anche accendere i riflettori su alcune criticità, quali furti, il funzionamento dell’ascensore e la sicurezza interna. La riunione della commissione trasparenza, infatti, era già stata convocata prima dell’episodio per rispondere ad alcune segnalazioni e polemiche dei cittadini.

Il direttore Milo ha confermato che, dopo il passaggio degli ovini, il tutto è stato ripristinato e, rispondendo alle domande della commissione e del presidente Cammarota, ha riferito che "il bestiame è entrato scavalcando un muretto di protezione nella parte alta del cimitero che aveva tutti gli accessi chiusi, e che pertanto non vi sarebbe responsabilità del Comune di Salerno, essendo il fatto eccezionale", a dirlo il presidente della commissione, Antonio Cammarota.

Sulla questione sicurezza, il direttore del camposanto di Brignano ha poi evidenziato lacune di mezzi e uomini, e in particolare del personale di sorveglianza, non adeguato e non preparato.

Sul punto, il presidente Cammarota, su indicazione del consigliere Di Popolo, ha rappresentato che ai sensi dell’art. 36 del regolamento dei servizi cimiteriali la vigilanza spetta alla Polizia Municipale. Milo ha riferito di averne richiesto l’impiego ma senza esito.

Non solo, sul fronte della sicurezza emerge una notizia importante: il presidente Cammarota ha evidenziato che da uno studio dello scorso anno risulta che trenta alberi devono essere abbattuti perché pericolosi per l’incolumità pubblica, la riunione della commissione si è quindi conclusa con la decisione di convocare un prossimo incontro alla presenza anche del dirigente comunale Mastrandrea.

Buona notizia, invece, è il completamento dei lavori dell’ascensore che sarà in funzione a giorni. Il ritardo è stato determinato anche dal Covid che ha colpito alcuni operai.