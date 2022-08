Le baby tartarughe fanno capolino dalla sabbia: seconda schiusa a Camerota L'appello dei volontari: "Tutti possono assistere, basta rispettare poche e semplici regole"

Dopo un'intensa stagione di deposizioni, si entra nel vivo delle schiuse e le piccole caretta caretta sono pronte a correre verso il mare. Le tartarughine del secondo nido di Camerota non si sono fatte attendere.

Ieri notte, dal secondo nido deposto, le prime nate hanno fatto capolino dalla sabbia, per poi prendere il largo. "Hanno continuato fino alle 7 di stamane - hanno fatto sapere i volontari presenti - Buona vita a loro e buone nottate a noi!".

I volontari hanno inoltre voluto lanciare un appello: "Vi ricordiamo che chiunque può assistere a questo spettacolo nel rispetto di poche semplici regole: non fumare in prossimità del nido, non accendere luci bianche o flash, non entrare in acqua (nemmeno solo con i piedi) mentre si rilasciano i piccoli".

Si tratta della seconda schiusa nel comune cilentano che, quest'anno, ha portato a casa il record di deposizioni accertate: ben 8 i nidi a Camerota. E' la terza schiusa campana, la prima si è registrata ad Ischia da un nido non segnalato.

In totale, sono 22 i nidi accertati lungo i litorali della regione. Le prossime schiuse sono attese a Castel Volturno, Camerota ed Eboli.