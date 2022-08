Lotta all'abbandono dei rifiuti: nuove multe per attività e cittadini a Salerno I controlli degli operatori di Salerno Pulita con gli agenti della polizia municipale

Nuovi controlli da parte degli operatori di Salerno Pulita. Continua il monitoraggio per verificare la corretta raccolta differenziata e combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in strada. Ieri, gli operatori della municipalizzata, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, hanno individuato e sanzionato alcune attività commerciali ma anche cittadini da Corso Vittorio Emanuele a Mercatello.