Addio a Piero Angela, il cordoglio dei sindaci della provincia di Salerno "Profonda gratitudine per averci insegnato ad esser migliori con lo studio e l'amore per il bello"

L'Italia intera dice addio al celebre divulgatore scientifico Piero Angela. Il "papà di Superquark" si è spento nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto, all'età di 93 anni. A dare il triste annuncio, questa mattina, il figlio Alberto che via social ha scritto “Buon viaggio papà”.

Anche l'intera provincia di Salerno si unisce nel dolore per la morte dello storico volto della tv nazionale e il patriarca della divulgazione italiana.

"Addio al Maestro Piero Angela con profonda gratitudine per averci insegnato ad esser migliori con lo studio, la cultura, l'amore per il bello, la gentilezza", le parole del sindaco Vincenzo Napoli.

Dolore è stato espresso anche dal coordinamento dei sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese e della Valle Metelliana.

"Abbiamo appreso, poche ore fa,della scomparsa di Piero Angela. Come sindaci delle comuni dell’Agro nocerino Sarnese della Valle metelliana sentiamo il dovere di partecipare al dolore per la sua scomparsa e allo stesso tempo, di esprimere un sentimento di profonda riconoscenza per il contributo che egli ha dato per la crescita culturale e civile del nostro Paese e quindi anche delle nostre comunità.

Intellettuale raffinato, la sua opera straordinaria in tema di divulgazione scientifica e di promozione della cultura, di amore per la ricerca e lo studio, hanno formato generazioni anche dei giovani dei nostri territori.

E’ un contributo impagabile, un debito di riconoscenza perenne che abbiamo verso la sua memoria. Nelle prossime settimane proporrò ai miei colleghi del coordinamento di lanciare un’iniziativa fattiva e concreta per ricordarne meglio l’opera compiuta anche alla luce delle straordinarie trasmissioni che ha prodotto per la diffusione della storardinaria bellezza dei nostri territori", il messaggio congiunto.

"Hai alimentato, con la scienza, la musica, la cultura i miei sogni di bambino e di tanti altri come me e poi hai continuato con quelli dei nostri figli! Grazie, continueremo ad impegnarci per fare la nostra parte consapevoli che da oggi sarà più difficile! Che la terra ti sia lieve", scrive il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.