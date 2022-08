Salerno, la denuncia: l’incrocio per Croce di Cava nel degrado, è pericoloso Dopo l’ultimo incidente l’Accademia Kronos sollecita un intervento di messa in sicurezza

L'ultimo incidente verificatosi lo scorso 12 agosto all'incrocio tra Via Frà Generoso e la SP per Croce di Cava ha spinto il personale dell'Accademia Kronos a sollecitare un intervento di messa in sicurezza della zona.

Il sinistro ha coinvolto (fortunatamente senza feriti) un intero nucleo familiare a bordo di un fuoristrada che da Canalone proseguiva in direzione dei vecchi caselli autostradali.



"Il conducente del fuoristrada per cause ancora non chiare giunto in curva ha perso il controllo dell'autovettura e solo grazie alla sua prontezza ha volutamente deciso di impattare sul muro a cui è ancorata una vecchia ringhiera. - raccontano dall'accademia Kronos - Una scelta che ha evitato al fuoristrada di impattare la debole ed arrugginita ringhiera e con grande probabilità, di precipitare nel sottostante vallone.



Una situazione che si sarebbe potuta evitare se chi preposto, avesse nuovamente riposizionato il guardrail che da anni tutelava pedoni e veicoli che transitavano in quel punto".

Solo un anno fa, come sottolineato dal personale, si era verificato nello stesso punto un ennesimo grave incidente che aveva coinvolto un autocarro ed alcune autovetture.

Una situazione "incomprensibile", scrivono dall'associazione, più volte segnalata insieme alla richesta a diversi Enti, (tra gli altri, a prefettura, settore viabilità manutenzione e viabilità, comune), di porre rimedio allo stato di degrado in cui versa l'area, "Senza tuttavia avere alcun riscontro se non la posa in opera di un pò di nastro rosso e bianco".

"Da cittadini ci chiediamo ma se fosse avvenuta una disgrazia o un decesso....chi avrebbe dovuto spiegare il perchè non è stato riposto un nuovo guardrail dopo che il vecchio era stato completamente distrutto, chi avrebbe dovuto garantire la messa in sicurezza e controllare e non lo ha fatto?

Nei prossimi giorni sarà inviata una nuova informativa agli Enti interessati al fine di sollecitare la messa in sicurezza e la bonifica dell'area", concludono dall'associazione.