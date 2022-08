Mare sporco a Salerno: chiazza gialla in acqua, bagnanti in fuga La nuova segnalazione arriva dalla Baia: la rabbia dei presenti

Ancora polemiche sul mare di Salerno. L’ultima segnalazione arriva dall’arenile zona Baia, il lido che separa il capoluogo da Vietri.

Una brutta sorpresa per i tantissimi bagnanti che, questa mattina, hanno scelto di trascorrere qualche ora di sole e relax. Nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare è stata segnalata una grossa chiazza gialla che ha messo in fuga i tanti presenti. Impossibile tuffarsi: una brutta cartolina per i tanti turisti che in questi giorni stanno affollando la città.

Rabbia e malcontento per una problematica più volte riscontrata.